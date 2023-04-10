Жители Удмуртии определят объекты благоустройства на 2024 год

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 15 апреля стартует рейтинговое голосование по определению общественных пространств, которые благоустроят в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В этом году число муниципальных образований, где жители смогут выбрать объекты благоустройства, выросло с 7 до 11: Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга, Малопургинский, Увинский, Можгинский, Воткинский, Завьяловский и Игринский районы.

Выбрать общественное пространство можно по ссылке. Голосование продлится с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

«Любой желающий старше 14 лет сможет отдать свой голос за благоустройство любимого места для прогулок, отдыха или занятий спортом. На выбор будет представлено 22 территории, 5 из них в Ижевске. В Воткинске, Можге и Увинском районе будет предложено проголосовать за проекты, то есть будет дана возможность выбора того функционала территории, который ближе человеку по духу и предпочтениям», — рассказал министр строительства республики Ришат Ибрагимов.

В прошлом году в голосовании приняло участие 65 тыс. жителей Удмуртии.

Напомним, В 2023 году в Удмуртии благоустроят 60 дворов и 89 общественных пространств.