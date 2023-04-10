Из Удмуртии планируют призвать на срочную службу около полутора тысяч человек

Ижевск. Удмуртия. В весенний призыв из Удмуртии планируют направить на срочную службу в войска около полутора тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, с 1 апреля начался весенний призыв граждан 1996-2005 годов рождения на военную службу. Работа призывных комиссий будет проводиться по 15 июля.

Наибольшее количество юношей будет направлено для прохождения военной службы по призыву в сухопутные войска (44%), воздушно-космические силы (11,5), военно-морской флот (6,2%), ракетные войска стратегического назначения (6,3%), войска Национальной гвардии (10,5%), воздушно-десантные войска (6,4%).

Отметим, что призывники, прошедшие по направлению военного комиссариата подготовку по водительским военно-учетным специальностям, освобождены от уплаты государственной пошлины за получение водительского удостоверения.

Также в России действуют правила предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам России, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Ключевые критерии, которым должны отвечать специалисты:

- российское гражданство;

- возраст – от 18 до 27 лет;

- работа по трудовому договору;

- нормальная продолжительность рабочего дня;

- высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;

- работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 мая 2022 года по 1 апреля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы;

- работа при заключении трудового договора с аккредитованной организацией не позднее одного года с даты окончания образовательной организации высшего образования, окончания в научной организации.

Аккредитованные организации, в которых работают граждане, получившие отсрочку от призыва на военную службу, в двухнедельный срок обязаны проинформировать соответствующий военный комиссариат об их увольнении с занимаемой должности.

Горячая линия по вопросам весеннего призыва 2023 года:

8 (3412) 78-19-24; 8 (3412) 68-54-11 — Военный комиссариат Удмуртии;

8 (3412) 43-16-12 – Консультативно-правовой центр военной прокуратуры Ижевского гарнизона;

8 (3412) 68-66-43; 8(3412)44-25-12 — Военный комиссариат Октябрьского, Индустриального и Устиновского районов города Ижевск.