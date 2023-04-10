В Удмуртии сократилась численность волков, лисиц и тетеревов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги двухмесячного подсчёта численности диких зверей и птиц. Полученные данные лягут в основу норм добычи на период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Сотрудники регионального Минприроды обошли 800 учётных маршрутов зверей. Полученные данные позволили установить, что в республике насчитывается 19 350 лосей (19 415 в 2022 году), 850 кабанов (844), 228 косуль (135), 214 рысей (177), 3 087 лисиц (3 888), 38 волков (46), 212 хорей (316), 3 048 куниц (3 382), 110 горностаев (84), 23 187 белок (20 879), 21 817 зайцев-беляков (23 430), 894 зайца-русака (942), 7 280 глухарей (7 148), 59 174 тетеревов (75 891), 47 722 рябчика (48 110), 4 079 куропаток (1 390).