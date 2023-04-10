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Работника одного из оборонных предприятий Удмуртии осудили за получение коммерческого подкупа

10:15, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Работника одного из оборонных предприятий Удмуртии осудили за получение коммерческого подкупа
10:15, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
154
0

Мужчина оказывал содействие в заключении договоров с предпринимателями.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили работника предприятия, исполняющего государственный оборонный заказ. Мужчина проходил обвиняемым по уголовному дело о получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый содействовал коммерческим организациям в заключении договоров на оказание услуг по перевозке оборудования. За это он получал деньги от представителей компаний.

Деятельность работника была пресечена сотрудниками УФСБ по Удмуртии и регионального МВД.

Суд оштрафовал мужчину на 210 тыс. рублей и лишил его на 1,5 года права занимать посты, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий. Приговор вступил в законную силу.

10:15, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд