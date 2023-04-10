Работника одного из оборонных предприятий Удмуртии осудили за получение коммерческого подкупа

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили работника предприятия, исполняющего государственный оборонный заказ. Мужчина проходил обвиняемым по уголовному дело о получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый содействовал коммерческим организациям в заключении договоров на оказание услуг по перевозке оборудования. За это он получал деньги от представителей компаний.

Деятельность работника была пресечена сотрудниками УФСБ по Удмуртии и регионального МВД.

Суд оштрафовал мужчину на 210 тыс. рублей и лишил его на 1,5 года права занимать посты, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий. Приговор вступил в законную силу.