Участнику СВО из Можгинского района вручили медаль Жукова

Ранее ефрейтор Илья Абрамов был удостоен благодарности Владимира Путина.
Можга. Удмуртия. Жителя Можгинского района наградили медалью Жукова. Государственной награды Российской Федерации Илья Абрамов удостоился по возвращении со спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Медаль Жукова вручают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов страны. Также ее можно заслужить за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке.
Награду бойцу передали глава Можгинского района Александр Васильев и военный комиссар Тахир Кашафутдинов.
Илья Абрамов сражался в составе штурмовой группы. Он признался, что хочет заключить новый контракт, но пока не позволяет контузия. Однако военный не теряет надежды восстановить здоровье и вернуться в зону СВО.
Напомним, в конце февраля ефрейтор Илья Абрамов и рядовой Владимир Шишкин (оба – уроженцы Можгинского района) были удостоены благодарности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России, президента РФ Владимира Путина.