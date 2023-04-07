Председатель Госсовета Удмуртии призвал депутатов организовывать субботники

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии должны взять на себя организацию субботников на территории своих избирательных участков. С таким призывом выступил председатель республиканского парламента Владимир Невоструев. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

«Давайте все вместе выйдем на наши дворы, парки и скверы, отремонтируем заборы, палисадники, уберём накопившийся за зиму мусор, наведём порядок у мемориальных комплексов, поможем ветеранам войны и труженикам тыла, семьям, чьи мужчины участвуют в специальной военной операции, благоустроить территорию у их домов. Все населённые пункты должны встретить грядущие праздники в чистоте и уюте. Этим мы покажем нашу любовь и уважение к родным сёлам и городам», — приводит слова Невоструева пресс-служба Госсовета.

Депутатам парламента предложено взять на себя организацию субботников.

13 апреля после окончания рабочего дня парламентарии и аппарат Госсовета проведут свой субботник, убрав прилегающую к зданию территорию.

Напомним, 3 апреля в Ижевске стартовал месячник по благоустройству города. Общегородские субботники пройдут 14, 15 и 22 апреля. Будут несколько точек, где в уборке могут принять участие все желающие. Добровольцев обеспечат мусорными мешками и перчатками.