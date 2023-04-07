В Ижевске осудили инженера водоканала за систематическое получение взяток

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесен приговор сотруднику «Ижводоканала», получившего взяток на общую сумму 135 тыс. рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что фигурант работал инженером-технологом, в чии обязанности входило взятие проб сточных вод, выбрасываемых предприятиями города в канализацию. Результаты анализов используются в установлении размера платежа за сброс загрязняющих веществ.

В конце 2014 года мужчина обнаружил превышение допустимой концентрации вредных веществ в одной из проб, взятых на автомойке в Индустриальном районе. Владельцу предприятия «светил» высокий платёж за сброс такой воды. Тогда инженер в январе 2015 года предложил директору автомойки сделку: в лабораторию под видом отобранных проб с загрязнением будут поступать пробирки с водопроводной водой, а предприниматель за это будет каждый квартал будет платить злоумышленнику по 15 тыс. рублей.

С апреля 2017 года по январь 2020 года инженер «Ижводоканала» получил от предпринимателя взятку на сумму 135 тыс. рублей. При получении очередной суммы он был задержан.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя»).

Суд лишил инженера свободы условно на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года, а также оштрафовал его на 2710 тыс. рублей в пользу государства. Кроме того, осуждённый был лишён права работать на постах с организационно-распорядительными функциями. Обнаруженные у него 120 тыс. незаконно полученных рублей были конфискованы.