Мартовские начисления за отопление в Ижевске будут меньше февральских

Ижевск. Удмуртия. Более тёплый, по сравнению с февралём, март отразился на платёжках ижевчан за отопление. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», мартовские начисления за отопления будут ниже, чем в феврале.

Сумма начислений зависит от объёмов подачи тепла, который варьируется в зависимости от температуры воздуха на улице. Первый день месяца в этом году выдался тёплым и температура батарей в домах, соответственно, была ниже.

«Если брать в абсолютных цифрах, то для четырехкомнатной квартиры в доме 467 серии снижение платы составит около 1100 рублей. В апреле начисления станут еще скромнее, а летом платить не придется вообще», — рассказал руководитель управления продаж физическим лицам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс Максим Ленков.

Напомним, подходящий к концу отопительный сезон в Ижевска стал первым, когда горожане платили за отопление по факту потребления.