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Участника спецоперации из Алнашского района наградили медалью «За боевые отличия»

09:40, 07 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Участника спецоперации из Алнашского района наградили медалью «За боевые отличия»
09:40, 07 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#спецоперация
Фото: скриншот из видео (vk.com/aln_s_alex)
16
0

Ранее боец получил Благодарность Верховного главнокомандующего.

Алнаши. Удмуртии. Жителю Алнашского района, служившего по контракту в зоне СВО, вручили медаль «За боевые отличия». Об этом сообщил глава района Алексей Семёнов.

Василий Емельянов отправился служить по контракту в зону проведения спецоперации в 2022 году. 9 месяцев он провёл в боях. За отличия получил Благодарность Верховного главнокомандующего вооруженными силами России за подписью президента Владимира Путина.

Получив ранение, Василий Емельянов вернулся в родную деревню к матери и отцу.

«Ребята, братья, которые находятся на территории Украины, дай Бог вам здоровья. Знайте, что вас ждут дома ваши близкие. Держитесь и покончим с этим злом», — обратился Василий Емельянов к военнослужащим и добровольцам, находящимся в зоне СВО.

09:40, 07 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#спецоперация