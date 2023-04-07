Участника спецоперации из Алнашского района наградили медалью «За боевые отличия»

Алнаши. Удмуртии. Жителю Алнашского района, служившего по контракту в зоне СВО, вручили медаль «За боевые отличия». Об этом сообщил глава района Алексей Семёнов.

Василий Емельянов отправился служить по контракту в зону проведения спецоперации в 2022 году. 9 месяцев он провёл в боях. За отличия получил Благодарность Верховного главнокомандующего вооруженными силами России за подписью президента Владимира Путина.

Получив ранение, Василий Емельянов вернулся в родную деревню к матери и отцу.

«Ребята, братья, которые находятся на территории Украины, дай Бог вам здоровья. Знайте, что вас ждут дома ваши близкие. Держитесь и покончим с этим злом», — обратился Василий Емельянов к военнослужащим и добровольцам, находящимся в зоне СВО.