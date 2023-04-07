В Сарапуле после смены подрядчика возобновился капитальный ремонт моста через реку Большая Сарапулка

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле продолжился капитальный ремонт через реку Большая Сарапулка. Был заключён контракт с новым подрядчиком — ООО «Ренстрой». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

В феврале 2023 года было принято решение расторгнуть контракт с подрядчиком, который выполнял работы с апреля прошлого года. Причиной стал срыв сроков и нарушения обязательств. Капитальный ремонт моста должны были завершить ещё осенью 2022 года.

В настоящий момент заключён контракт с новым подрядчиком ООО «Ренстрой». Компания приступила к работам. Уже устанавливаются береговые и промежуточные опоры. В планах завершить работы за предстоящее лето.

Напомним, в причинах срыва сроков ремонта моста разбиралась прокуратура Удмуртии.