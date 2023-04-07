Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид

В Сарапуле после смены подрядчика возобновился капитальный ремонт моста через реку Большая Сарапулка

08:30, 07 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле после смены подрядчика возобновился капитальный ремонт моста через реку Большая Сарапулка
08:30, 07 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мосты
Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
112
0

Работы должны были завершиться ещё осенью 2022 года.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле продолжился капитальный ремонт через реку Большая Сарапулка. Был заключён контракт с новым подрядчиком — ООО «Ренстрой». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

В феврале 2023 года было принято решение расторгнуть контракт с подрядчиком, который выполнял работы с апреля прошлого года. Причиной стал срыв сроков и нарушения обязательств. Капитальный ремонт моста должны были завершить ещё осенью 2022 года.

В настоящий момент заключён контракт с новым подрядчиком ООО «Ренстрой». Компания приступила к работам. Уже устанавливаются береговые и промежуточные опоры. В планах завершить работы за предстоящее лето.

Напомним, в причинах срыва сроков ремонта моста разбиралась прокуратура Удмуртии

08:30, 07 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мосты