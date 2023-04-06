За неуплату штрафов в отношении жителя Удмуртии возбудили 247 исполнительных производств

Воткинск. Удмуртия. У накопившего множество неоплаченных штрафов жителя Удмуртии изъяли автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

В Воткинском районном отделении судебных приставов в отношении водителя автомобиля «ВАЗ-21102» возбуждено 247 исполнительных производств за несвоевременную уплату штрафов ГИБДД. Нарушитель ПДД во время поездок не соблюдал скоростной режим, часто проезжал на запрещающий сигнал светофора на перекрёстке. В сумме мужчина задолжал 229 тыс. рублей.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий судебные приставы установили местонахождение автомобиля лихача, составили акт описи, арестовали машину и эвакуировали ее на специализированную стоянку. Владелец ВАЗа может в течение 10 дней оплатить долг, чтобы вернуть машину, иначе её передадут на реализацию в Росимущество.