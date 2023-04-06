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За неуплату штрафов в отношении жителя Удмуртии возбудили 247 исполнительных производств

10:07, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За неуплату штрафов в отношении жителя Удмуртии возбудили 247 исполнительных производств
10:07, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#штрафы\n#нарушения\n#долги
Фото: пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии
89
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Для оплаты задолженности у водителя изъяли автомобиль.

Воткинск. Удмуртия. У накопившего множество неоплаченных штрафов жителя Удмуртии изъяли автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

В Воткинском районном отделении судебных приставов в отношении водителя автомобиля «ВАЗ-21102» возбуждено 247 исполнительных производств за несвоевременную уплату штрафов ГИБДД. Нарушитель ПДД во время поездок не соблюдал скоростной режим, часто проезжал на запрещающий сигнал светофора на перекрёстке. В сумме мужчина задолжал 229 тыс. рублей. 

В рамках оперативно-профилактических мероприятий судебные приставы установили местонахождение автомобиля лихача, составили акт описи,  арестовали машину и эвакуировали ее на специализированную стоянку. Владелец ВАЗа может в течение 10 дней оплатить долг, чтобы вернуть машину, иначе её передадут на реализацию в Росимущество. 

10:07, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#штрафы\n#нарушения\n#долги