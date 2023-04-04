5 апреля состоится презентация книги о почётных гражданах дореволюционного Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 5 апреля состоится презентация книги историка Владимира Маратканова «Почётные граждане села Ижевский Завод». Мероприятие пройдёт в библиотеке имени Некрасова по адресу: улица Вадима Сивкова, 158. Автор книги рассказал «Сусанину», что работа над ней шла более двух лет.

Маратканов отметил, что поводом для написания книга стал факт устройства урны из надгробия почётного гражданина Максима Григорьевича Кузьмина, расположенного на Северном кладбище Ижевска. Ранее надмогильный памятник находился на утраченном Нагорном (Троицком) кладбище, располагавшемся в районе УдГУ и стадиона «Зенит». После закрытия старинного некрополя в 1929 году часть надгробий горожане переносили на новые кладбища, где устанавливали их на могилах своих близких.



Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)

В книге «Почетные граждане села Ижевский Завод» рассказывается, в том числе, и о Максиме Кузьмине — почётном гражданине, рабочем-ложейнике.

«Написание книг, составление родословных, проведение экскурсий — это мой личный долг перед предками, ковавшими славу нашего Ижевска», — сказал Маратканов.

Презентация пройдёт 5 марта. Начало в 14:00. Вход свободный.