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Добровольцы ОСВОД начали дежурить на реке Кама в Сарапуле

08:30, 04 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Добровольцы ОСВОД начали дежурить на реке Кама в Сарапуле
08:30, 04 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
172
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели
Фото: ОСВОД Удмуртии
172
0

Также будет осуществляться контроль за рекой Большая Сарапулка.

Сарапул. Удмуртия. Пост ОСВОД в Сарапуле перешёл на весенне-летнее дежурство. Со 2 апреля добровольцы контролируют ситуацию на реках Кама и Большая Сарапулка. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в Удмуртии.

В настоящий момент вышеупомянутые реки являются местом притяжения любителей сплавов. В период паводка данный вид экстремального отдыха особенно опасен из-за ледохода и плывущих брёвен.

Также добровольцы помогают в работе МВД, спасателей, Рыбохраны и предприятиям Сарапула.

08:30, 04 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
172
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели