Добровольцы ОСВОД начали дежурить на реке Кама в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. Пост ОСВОД в Сарапуле перешёл на весенне-летнее дежурство. Со 2 апреля добровольцы контролируют ситуацию на реках Кама и Большая Сарапулка. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в Удмуртии.

В настоящий момент вышеупомянутые реки являются местом притяжения любителей сплавов. В период паводка данный вид экстремального отдыха особенно опасен из-за ледохода и плывущих брёвен.

Также добровольцы помогают в работе МВД, спасателей, Рыбохраны и предприятиям Сарапула.