Руководителя компании по благоустройству дворов в Ижевске будут судить за уклонение налогов на 23 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Ижевска, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Обвиняемый является директором одной из фирм, работающей в сфере строительства и благоустройства дворов. Следствием установлено, что он уклонился от уплаты НДФЛ за 2018-2020 годы на общую сумму более 23 млн рублей. Мужчина вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, предоставляемые налоговым органам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в ходе предварительного следствия обвиняемый добровольно возместил ущерб на сумму более 15 млн рублей. На его имущество наложен арест.

Уголовное дело в отношении мужчины с обвинительным заключением направлено в Устиновский районный суд Ижевска.