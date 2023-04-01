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В Балезинском районе простились с местным жителем, погибшим в ходе спецоперации

15:30, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Балезинском районе простились с местным жителем, погибшим в ходе спецоперации
15:30, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
444
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#похороны\n#спецоперация\n#награды
Фото: unsplash.com (CHIRAG K)
444
0

Мужчина во время боя получил осколочные ранения и позже скончался в госпитале.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии простились с жителем Балезинского района Петром Шабановым, погибшим на СВО. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Похороны со всеми воинскими почестями прошли 1 апреля. Гвардии ефрейтор Петр Шабанов получил осколочные ранения во время одного из боев. Молодой человек скончался позднее в госпитале.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность Петра Шабанова посмертно наградили орденом Мужества. Награду передали семье погибшего, им в полном объеме оказывается помощь.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким гвардии ефрейтора. 

15:30, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
444
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#похороны\n#спецоперация\n#награды