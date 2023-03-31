В Глазове простятся с бывшим министром сельского хозяйства Удмуртии

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии скончался экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики, Почётный гражданина Глазовского района Пётр Александрович Першин. Печальной новостью в соцсетях поделился глава района Вячеслав Сабреков.

Родился Пётр Александрович 7 октября 1948 года в деревне Василята Балезинского района Удмуртской АССР. В 1969 году начал работать в совхозе «Кожильский» в должности автомеханика. Затем стал там главным инженером, а потом и директором совхоза. С 1991 года по 1999 год возглавил ОАО «Чура». В 1999 году Петра Першина назначили на должность министра. В 2002 году был вновь избран директором ОАО «Чура».

«Пётр Александрович на всех должностях зарекомендовал себя грамотным руководителем, был активным участником общественной жизни района и поселения. Мы всегда будем помнить Петра Александровича и сохраним о нём добрую память», — написал Вячеслав Сабреков.

Прощание с Петром Александровичем Першиным пройдёт в воскресенье, 2 апреля, с 09:30 до 10:30 в Глазове в прощальном зале на улице Кирова, 27, корпус №9. Похороны пройдут в Ижевске.