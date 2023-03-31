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Житель Балезино обвиняется в хищении бюджетных денег

15:35, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Балезино обвиняется в хищении бюджетных денег
15:35, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#деньги\n#бюджет\n#кража
Фото: ИА «Сусанин»
38
0

Для получения субсидии он передал в Минсоцполитики Удмуртии ложные данные.

Балезино. Удмуртия. Житель Балезино подозревается в краже бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

По версии следствия, 41-летний мужчина являлся директором коммерческой компании. С июня по ноябрь 2022 года он передал в Министерство социальной политики и труда Удмуртии ложную информацию о сотрудниках организации. Таким образом злоумышленник решил получить субсидию из регионального бюджета на обеспечение затрат на реализацию мероприятий для снижения напряженности на рынке труда. 

В результате мужчина причинил бюджету Удмуртии ущерб на сумму более 330 тыс. рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения»). Обвиняемый в полном объеме возместил ущерб. Дело направили в Балезинский районный суд. 

15:35, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#деньги\n#бюджет\n#кража