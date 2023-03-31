Житель Балезино обвиняется в хищении бюджетных денег

Балезино. Удмуртия. Житель Балезино подозревается в краже бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, 41-летний мужчина являлся директором коммерческой компании. С июня по ноябрь 2022 года он передал в Министерство социальной политики и труда Удмуртии ложную информацию о сотрудниках организации. Таким образом злоумышленник решил получить субсидию из регионального бюджета на обеспечение затрат на реализацию мероприятий для снижения напряженности на рынке труда.

В результате мужчина причинил бюджету Удмуртии ущерб на сумму более 330 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения»). Обвиняемый в полном объеме возместил ущерб. Дело направили в Балезинский районный суд.