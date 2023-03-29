Более полусотни жалоб о подтоплении дворов, дорог и тротуаров отправили жители Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Под председательством вице-премьера Удмуртии Ильяса Ханнанова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, на повестке дня — организация межведомственного взаимодействия в период паводка.

Ханнанов сообщил, что от жителей отдельных территорий Удмуртии поступают жалобы на подтопление. С 24 марта в социальных сетях зарегистрировано 70 обращений по теме подтопления дворовых территорий, дорог и тротуаров. Наибольшее их количество поступило из Ижевска, Глазова и Балезинского районов.

Глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев ответствовал, что в городе на 90% проведены работы по вскрытию водоотводных канав и водопропускных труб в Первомайском и Ленинском районе в местах наиболее подверженных подтоплению — Болото, привокзальный район. В настоящее время работы проводятся точечно по обращениям граждан. Все дождеприёмники, где в первую очередь есть риск подтопления, открыты, проведены работы по вскрытию оголовков водопропускных труб на проблемных участках дорожной сети — по дороге на Ботанический сад, дороге на микрорайон Пасечный, улице Азаматовская в микрорайоне Нагорный.

Заместитель главы Балезинского района, начальник управления по работе с территориями Андрей Ратанов, прокомментировал, что в райцентре в результате потепления и дождей на ряде улиц произошло подтопление. Второй день техника работает на очистке канав и водопропускных труб практически круглые сутки. Основные магистрали в поселке Балезино очищены — это более 3 км. Проблемными остаются переулок Механизаторов и улица Уральская.

Одна из частных причин подтопления — непроведение собственниками на частных территориях противопаводковых мероприятий. С населением ведётся разъяснительная работа. К решению проблемы подключены коммунальные служба посёлка Балезино. К расчистке вопдопропускного сооружения через железную дорогу также привлекались работники железнодорожной станции.

Напомним, в Глазове при подготовке к паводку выделили помещения под ПВР и для животных из приюта.