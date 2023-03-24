Двое бойцов из Удмуртии рассказали о своей службе в зоне СВО

Ижевск. Удмуртия. Двое бойцов из Удмуртии с позывными «Колдун» и Гоша» рассказали о своей службе в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Оба бойца пошли на СВО добровольцами. По дороге на Донбасс познакомились и быстро нашли общий язык. «Колдуну» 54 года, «Гоше» 53 года, каждый имеет за плечами службу в армии. Вернувшись после боёв на Украине в Удмуртии, они не потерялись и теперь дружат семьями.

«Что меня сподвигло идти туда? Я уже дед. У меня два внука. И я хочу, чтобы они жили спокойно. Был там командиром роты уже 2 раза, получилось примерно 5 месяцев. Были у меня в роте и взрослые мужики, и молодые парни. Многие мужчины прослужили в армии, прошли «горячие точки». Поэтому чувствовали ответственность за пацанов. Подсказывали, когда не стоит «пороть горячку», выбегать из укрытия. Местные жители нас встречали хорошо, пытались угостить. Мы им тоже помогали, например, бабушке поколем дрова, а она нам свою капусточку несет. Неудобно отказываться – едим, хвалим. Посылки нам приходили из разных регионов, никогда не делили – это нам, это вам. Всегда всем поровну», — рассказа «Колдун».

Своими воспоминаниями поделился и его товарищ.

«В зоне СВО я был 3 месяца. Пошел, потому что чувствую ответственность за страну. Наверное, это звучит громко, но для меня это так. Жизненный опыт там пригождается практически во всем. Копать блиндажи, приготовить для ребят что-то вкусное – вроде бы мелочь, но когда услышишь «спасибо» — очень приятно. Молодых парней учил сборке-разборке автомата, они хоть и прошли «учебку», повторить тоже не помешает. Мы все очень радовались посылкам из дома. Никогда б не подумал, что открыть баночку огурцов и помидоров, сделанных «с душой», так приятно. Сейчас тоже есть большое желание помочь пацанам. Например, гуманитарку возить. Могу водителем, могу экспедитором. А потом посмотрю – может снова туда», — рассказал «Гоша».