Ижевские врачи спасли мужчину с некрозом поджелудочной железы

Ижевск. Удмуртия. Хирурги ГКБ №6 Ижевска спасли пациента с тяжёлым случаем панкреонекроза, грозящим в 40-60% летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

40-летний мужчина был доставлен в больницу в тяжелейшем состоянии. У него наблюдалась клиническая картина острого панкреатита. Больной испытывал боли в животе и в области поясницы. Патологию вызвали желчнокаменная болезнь, а также употребление жирной пищи и алкоголя.

Проведённые исследования показали панкреонекроз, развивающийся на фоне формирования желчных камней. При этом заболевании поджелудочная железа частично или полностью разрушается, образуя мёртвые участки. Омертвение железы грозит почти 100% вероятностью смерти.

«Некроз поджелудочной железы вызвал серьезное воспаление. После проведения комплексной интенсивной терапии и стабилизации состояния мужчина был прооперирован врачами хирургического отделения №1 по нашему авторскому методу. В процессе оперативного вмешательства хирурги устранили гнойные образования, что позволило избежать распространения гноя в брюшную полость», — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ГКБ №6 Борис Лекомцев.

Для спасения пациента хирурги провели 7 операций по удалению мёртвой ткани. В настоящий момент мужчина проходит амбулаторное лечение. Ему предстоит пройти курс реабилитации в стенах поликлиники. Врачи рекомендовали пациенту отказать от алкоголя и удалить желчный пузырь, поскольку камни в нём могут вновь вызвать воспалительный процесс.