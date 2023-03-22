Итоги дня: приговор напавшему на ижевское отделение полиции и угроза подтопления моста через реку Вала

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро, 22 марта, в Удмуртии зарегистрировано 165 случаев ковида.

Замедление инфляции

В Удмуртии инфляция продолжает замедляться. В феврале 2023 года она составляла 12,13%, тогда как в январе была 12,77%. На динамику в регионе повлияло расширение предложения отдельных товаров, уменьшение давления со стороны издержек производителей и сдержанная активность самих потребителей.

Съехали в кювет

В управлении МЧС по Удмуртии объяснили причины съезда в кювет пожарных машин в Завьяловском районе. «Сусанин» разбирался в обстоятельствах ликвидации пожара в деревне Каменное, в результате которого семья осталась без крова.

Суровый приговор

В Ижевске 25-летнего Рустама Мамедова, обвиняемого в попытке поджога отдела полиции и вооружённом нападении на стражей порядка, осудили на 17 лет.

В ночь со 2 на 3 сентября 2022 года обвиняемый пытался поджечь «коктейлями Молотова» отделение полиции на улице Удмуртской в Ижевске. Двух пытавшихся задержать его полицейских он изрезал ножами. Для усмирения нападавшего пришлось применить табельное оружие.

Уход главного молодогвардейца

Руководитель Удмуртского реготделения «Молодой Гвардии» Вячеслав Девятов принял решение покинуть должность. Девятов руководил удмуртскими молодогвардейцами почти 4 года. Оставить пост он решил для сосредоточения на депутатской работе.

Возможно подтопление

Из-за потепления в Вавожском районе может затопить низководный мост через реку Вала. Повышение температуры воздуха ожидается 23 марта. В случае повышения уровня воды и затопления моста проезд по нему закроют.

Готовятся к паводку

На Горьковской железной дороге в Ижевском регионе готовятся к работе в условиях прохождения весеннего паводка. Проверяется готовность к пропуску воды кюветов, лотков, нагорных и водоотводных канав, русел мостов и водопропускных труб, которые проходят в том числе под дорогами на ЖД-переездах.