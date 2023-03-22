Вячеслав Девятов покинет должность руководителя Удмуртского реготделения «Молодой Гвардии»

Он решил сконцентрироваться на депутатской работе.
Ижевск. Удмуртия. Руководитель Удмуртского реготделения «Молодой Гвардии» Вячеслав Девятов принял решение покинуть должность. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».
Девятов руководил удмуртскими молодогвардейцами почти 4 года. Оставить должность он решил для сосредоточения на депутатской работе.
«Я ухожу с должности руководителя Удмуртского реготделения «Молодой Гвардии», но не покидаю Организацию. 7 апреля состоится Конференция реготделения МГЕР, где будет избран новый руководитель», — написал Девятов.
Преемником Девятова может стать Артём Ивонин, кандидатура которого уже согласована в центральном штабе «Молодой Гавардии».
Напомним, Вячеслав Девятов является депутатом Госсовета Удмуртии от партии «Единая Россия». Также он руководит созданным в феврале Народным центром беспилотных систем.