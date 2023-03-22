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Директора автобазы Госсовета Удмуртии ожидает суд по обвинению в получении взятки

11:20, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Директора автобазы Госсовета Удмуртии ожидает суд по обвинению в получении взятки
11:20, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
368
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки\n#суд\n#уголовное дело
Фото: elements.envato.com (AmnajKhetsamtip)
368
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За содействие в заключении контракта с компанией он получил более 280 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Дело о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями директором автобазы Госсовета Удмуртии передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

По версии следствия, с 2020 года по 2022 год обвиняемый передавал директору коммерческой организации информацию о контрактах на поставку автозапчастей, которые планирует заключить или выставить на аукцион.

Также он предложил за вознаграждение выдвинуть бюджетному учреждению коммерческое предложение по оговоренной цене и «фиктивные» предложения от других организаций по завышенным ценам. Это было сделано, чтобы создать видимость конкуренции, но также исключить автобазу Госсовета Удмуртии из списка конкурентов аукциона. 

Таким образом обвиняемый создал условия для беспрепятственного заключения контракта между коммерческой организацией и автобазой Государственного совета республики. По итогу своих действий мужчина получил вознаграждение более 280 тыс. рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки за незаконное действие»), части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело направлено в Первомайский районный суд Ижевска.

Напомним, что в январе 2023 года подозреваемого поместили под домашний арест

11:20, 22 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
368
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки\n#суд\n#уголовное дело