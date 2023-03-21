Ижевчане для благоустройства городского пространства смогут воспользоваться механизмом самообложения

Ижевск. Удмуртия. На сессии Гордумы Ижевска 23 марта будет рассмотрен вопрос о принятии Положения о самообложении граждан на части территории муниципального образования. С помощью нового механизма люди смогут решать вопросы местного благоустройства при помощи государственного софинансирования.

Аналогичное Положение с 2022 года существует в Сарапуле. К нему уже в этом году присоединятся Ижевск и Воткинск. В целом по Удмуртии на протяжении 5 лет механизмом самообложения пользуются жители 20 муниципальных районов. За это время реализовано 583 проекта по благоустройству, на которые удалось привлечь более 300 млн рублей.

Граждане ремонтировали дороги, устанавливали освещение и видеонаблюдение, приводили в порядок общественные пространства, зоны отдыха и места воинской славы. Кроме того, на привлечённые средства оборудовались системы водоснабжения и водоотведения.

Механизм самообложения предусматривает сбор жителями денег на нужды своей территории. Государство, в свою очередь, софинансирует проект в зависимости от собранной гражданами суммы. На каждый внесённый рубль добавят 3 рубля из регионального бюджета и 1 рубль — из муниципального. Всего можно получить до 80% средств, предусмотренных на реализацию проекта.

Самообложение будет устанавливаться по решению инициированного жителями и утверждённого Гордумой схода жителей. В инициативной группе должно быть не менее 10 человек. Во время схода определяется размер целевого взноса.

«Механизм самообложения — это, прежде всего, дополнительная возможность для жителей оперативно решать вопросы своего микрорайона, квартала, улицы. В Завьяловском районе такой возможностью пользуются уже несколько лет. И ижевчане, живущие в микрорайонах индивидуальной застройки, хотят иметь такие же механизмы привлечения бюджетных средств на благоустройство территории, как в пригородных поселках. Общаясь с представителями управляющих компаний, ТСЖ, советами домов, мы нашли варианты, как этот механизм можно применить в многоквартирной застройке: сделать детские и спортивные площадки, благоустройство и асфальтирование», — говорит председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

В отличие от программ инициативного бюджетирования или «Комфортная среда», механизм самообложения не предусматривает проведения конкурсного отбора инициатив и не имеет «потолка» общей стоимости.