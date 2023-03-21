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Ижевский модельер Олег Ажгихин возглавил региональное отделение Союза дизайнеров России

11:22, 21 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский модельер Олег Ажгихин возглавил региональное отделение Союза дизайнеров России
11:22, 21 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн
Фото: vk.com/azhgihinoleg
85
0

С 1995 года общественную организацию возглавлял Александр Ермаков.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющим обязанности председателя удмуртского отделения Союза дизайнеров России стал ижевский модельер Олег Ажгихин. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Приступил к исполнению обязанностей Ажгихин с 21 марта.

«В Союзе дизайнеров России я несколько лет, теперь я возглавил региональное отделение. Надеюсь, что событий и открытий добавится, что я оправдаю оказанное доверие и мероприятий, знакомящих с дизайном из Удмуртии станет больше», — написал модельер.

Отметим, что удмуртское отделение Союза дизайнеров России было учреждено в 1995 году на съезде дизайнеров республики, инициированным Александром Ермаковым. Он же стал председателем организации. Этот пост Ермаков занимал до последнего времени.

11:22, 21 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн