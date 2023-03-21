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Жительницу Ижевска оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России

09:40, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Жительницу Ижевска оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России
09:40, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
347
0
#Ижевск\n#суд\n#дискредитация
Фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
347
0

Женщина позволила себе недопустимое высказывание в офисе на рабочем месте.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска привлекли к административной ответственности за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов федерации и её граждан. Об этом сообщила пресс-служба Индустриального райсуда Ижевска.

Суд установил, что в декабре 2022 года 52-летняя ижевчанка, находясь на рабочем месте, осуществила высказывания, имеющие характеристику действий Вооруженных сил страны как преступных, которые также были осуществлены при ведении консультационной работы в месте, доступном для неопределенного круга лиц, с открытым доступом в офис в присутствие двух граждан.

Данные действия свидетельствовали о публичности действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП России и назначил ей штраф в 30 000 рублей.

09:40, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
347
0
#Ижевск\n#суд\n#дискредитация