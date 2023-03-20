Студентов удмуртских техникумов привлекут к работе дорожных комиссий

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году студентов удмуртских техникумов привлекут к участию в рабочих и приёмочных комиссиях на объектах дорожного ремонта. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв.

Министерство будет сотрудничать с ижевскими монтажным и агростроительным техникумом, а также с игринским политехническим техникумом.

«Мы решили выступить с инициативой и дать возможность тем, кто видит свое будущее в дорожной отрасли, проявить себя и получить реальный практический опыт. А для нас — это задел на будущее в виде подготовленных и заинтересованных молодых кадров», — написал Горбачёв.

Специалисты из техникумов получат опыт работы на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Договорённости уже достигнуты. Осталось выстроить техническую сторону взаимодействия.