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Студентов удмуртских техникумов привлекут к работе дорожных комиссий

14:10, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Студентов удмуртских техникумов привлекут к работе дорожных комиссий
14:10, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги
Фото: Пресс-служба регионального Минспорта
139
0

Сотрудничество регионального Миндортранса и молодых специалистов начнётся уже в этом году.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году студентов удмуртских техникумов привлекут к участию в рабочих и приёмочных комиссиях на объектах дорожного ремонта. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв.

Министерство будет сотрудничать с ижевскими монтажным и агростроительным техникумом, а также с игринским политехническим техникумом.

«Мы решили выступить с инициативой и дать возможность тем, кто видит свое будущее в дорожной отрасли, проявить себя и получить реальный практический опыт. А для нас — это задел на будущее в виде подготовленных и заинтересованных молодых кадров», — написал Горбачёв.

Специалисты из техникумов получат опыт работы на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Договорённости уже достигнуты. Осталось выстроить техническую сторону взаимодействия.

14:10, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги