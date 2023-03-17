Следователи проверяют жалобы жителей Воткинска и Ижевска на протекающие крыши жилых домов

Ижевск. Удмуртия. Следственные органы проводят доследственные проверки жалоб жителей Ижевска и Воткинска на состояние своих домов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о жалобах жителей №8 по улице Победы в Воткинске. У здания течёт крыша, затопляется подвал и квартиры. Также на состояние жилья жалуются жители дома №70 по улице Татьяны Барамзиной в Ижевске. Здесь недовольство людей вызывается многолетнее игнорирование жалоб на прохудившуюся крышу и множественные затопления.

Следователи посетили все адреса, провели осмотр и опросили жильцов. Обстоятельства происходящего будут устанавливаться, чтобы затем принять процессуальные решения.