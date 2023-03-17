Открыт приём заявок от художников на фестиваль граффити «Герои Удмуртии»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до 16 апреля идёт приём заявок от художников на участие в фестивале граффити «Герои Удмуртии». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Тема фестиваля достаточно широка. Художники смогут нарисовать как героев спецоперации, так и людей, внесших вклад в развитие региона. Кроме того, допускается изображение персонажей мифов и сказок. Всего в республике появится 32 новых мурала.

Принять участие в фестивале могут опытные стрит-арт художники и любители в возрасте от 18 до 35 лет. Оставить заявку можно по ссылке. Необходимо заполнить анкету, приложить эскиз граффити и, при желании, несколько фото уже готовых работ. Нанесение на стены зданий начнётся в середине июня.