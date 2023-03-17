Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

Открыт приём заявок от художников на фестиваль граффити «Герои Удмуртии»

17:17, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Открыт приём заявок от художников на фестиваль граффити «Герои Удмуртии»
17:17, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
353
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#граффити
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
353
0

По всей республике будут созданы 32 мурала.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до 16 апреля идёт приём заявок от художников на участие в фестивале граффити «Герои Удмуртии». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Тема фестиваля достаточно широка. Художники смогут нарисовать как героев спецоперации, так и людей, внесших вклад в развитие региона. Кроме того, допускается изображение персонажей мифов и сказок. Всего в республике появится 32 новых мурала.

Принять участие в фестивале могут опытные стрит-арт художники и любители в возрасте от 18 до 35 лет. Оставить заявку можно по ссылке. Необходимо заполнить анкету, приложить эскиз граффити и, при желании, несколько фото уже готовых работ. Нанесение на стены зданий начнётся в середине июня.

17:17, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
353
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#граффити