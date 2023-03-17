Студенты Удмуртии объединятся в проект «СПОдвижники» для помощи участникам СВО

Ижевск. Удмуртия. Студенты Удмуртии объединятся для помощи участникам спецоперации и их семьям. Об этом сообщает правительство Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

К акции #МыВместе присоединятся 50 учебных заведений среднего профессионального образования региона.

Студенты и так помогают бойцам из Удмуртии, они сами изготавливают и отправляют в зону СВО маскировочные сети, тактические носилки, печки-буржуйки и блиндажные свечи. Теперь они станут «СПОдвижниками» и будут действовать более организованно.

Вместе волонтеры планируют создать медиаматериалы о Героях России, а также продолжат помогать по хозяйству семьям военнослужащих.