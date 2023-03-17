В Ижевске презентовали книгу генерал-майора Владимира Орехова о борьбе с терроризмом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 16 марта в Национальной библиотеке Удмуртии прошла презентация книги «Угроза», посвящённая терроризму и борьбе с ним. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Автором книги выступил член экспертного совета Антитеррористической комиссии в Удмуртской Республике, генерал-майор и почетный гражданин Владимир Орехов. Он в 1981 году участвовал в освобождении захваченных в заложники детей в Сарапуле. Это был первый подобный террористический акт в СССР.

«Цель издания книги – донести до людей тревогу и озабоченность таким явлением как террор, вызвать устойчивый внутренний протест сограждан против этого преступления, желание и готовность противостоять ему. Может быть, это поможет человеку, оказавшемуся в такой сложной ситуации, сохранить жизнь» – сказал на презентации Владимир Орехов.

Отметим, что книга издана тиражом 500 экземпляров. Она рекомендована к проведению уроков мужества в школах.

Напомним, в 1981 году 17 учениц и 9 учеников 10 «в» класса захватили вооружённые дезертиры. Они требовали предоставить загранпаспорта, самолёт и дать вылететь в США. В противном случае заложников они грозились расстрелять.

Владимир Орехов лично вёл переговоры с террористами. К моменту прибытия из Москвы группы спецназначения «Альфа» у него получилось договориться об освобождении девочек, а потом и оставшихся ребят. Вместо детей Орехов вызвался стать заложником.

В 1974-1994 годах Владимир Орехов работал в органах госбезопасности Ижевска, Сарапула, Управлении КГБ по Сахалинской области. Почётный сотрудник госбезопасности СССР, заслуженный юрист Удмуртской Республики.