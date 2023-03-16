В ходе переписи в Удмуртии нашли представителей челканцев, вепсов и уйльтов

Ижевск. Удмуртия. В ходе переписи населения Удмуртии на 1 октября 2021 года в Удмуртии были зафиксированы: челканцы, вепсы, дунгане, лугово-восточные марийцы, памирцы, русины, сибирские татары, уйльта, цахуры. Как сообщает Удмуртстат, в 2010 году представителей этих народов в республике не было.

В пятерку этносов республики вошли: русские — 841,6 тыс. человек, удмурты — 299,9 тыс. человек, татары — 68,0 тыс. человек, марийцы — 6,0 тыс. человек и украинцы — 3,6 тыс. человек.

Всего же, поданным переписи, в Удмуртии проживают представители 117 национальностей. Для сравнения, в 2010 году их было больше 170.

Отметим, что единицей наблюдения переписи являлось домохозяйство. Средний размер домохозяйства, по данным ООН, составляет от 2 до 8 человек, в Удмуртии же он составил 2,3 человека.

Всего на начало октября 2021 года в частных домохозяйствах республики проживали около 1,44 млн человек — 99,4% всего населения региона. В 2010 году эта цифра была более 1,5 млн человек.

Из тех, кто указал в анкете продолжительность проживания в регионе, оказалось, что с рождения в Удмуртии остаются 63,8% населения.