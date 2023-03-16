На оборонных заводах Удмуртии остаются свободными 1,8 тысячи рабочих мест

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии имеется большая потребность в работниках на предприятиях. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на заседании Ассоциации законодательных органов власти ПФО.

Всего в Удмуртии работает 3 670 предприятий, 12 из них являются оборонно-промышленными заводами. В промышленности занято 145 тыс. человек, однако сохраняется нужда в квалифицированных работниках.

На заводах имеются образовательные центры. С их помощью проводится переобучение и повышение квалификации кадров.

«Безусловно, самое эффективное — готовить будущих работников со студенческой или школьной скамьи. У нас уже наработан хороший опыт. К примеру, в 2022 году 86 процентов выпускников инженерных классов школы №80 поступили в технические вузы», — отметил Александр Бречалов.

Выпускников-технарей после получения высшего образования ждут на предприятиях. В целом промышленности недостаёт более 15 тыс. работников, в оборонке нехватка 1,8 тыс. кадров. Наиболее сильно это ощущается на Воткинском заводе, концерне «Калашников» и Сарапульском радиозаводе.

В Удмуртии для подготовки кадров для предприятий работает 46 учреждений среднего профессионального образования, где готовят специалистов по 90 специальностям.

Также фундаментом кадровой политики служат объединения технического и техническо-спортивного комплекса, которых насчитывается 1 600 по всей республики. Занимаются в объединениях более 19 тыс. детей. Профориентирование ребят проходит во взаимодействии с промышленниками. Примерами таких объединений служат проект Чепецкого механического завода по созданию «Школьного Технопарка» в Глазове, образовательный проект сарапульского завода «Элеконд», а также академия «Калашников», более 80% выпускников которой идут работать на производство.