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Глава Удмуртии: темп ремонта дорог будет наращиваться по мере запуска асфальтовых заводов

17:10, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Удмуртии: темп ремонта дорог будет наращиваться по мере запуска асфальтовых заводов
17:10, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
342
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Александр Бречалов
Фото: ИА «Сусанин»
342
0

Бречалов назвал ямочный ремонт единственной доступной мерой восстановления асфальта ранней весной.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов рассекал о проблемах ремонта дорог этой весной, отвечая на вопросы жителей региона в эфире ГТРК «Удмуртия». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства в Удмуртии.

Множество жалоб поступает от граждан на состояние дорог в регионе. Полотно испещряется ямами, разрушается асфальтовое покрытие, тогда как должного внимания со стороны дорожников, по мнению жителей республики, нет.

«Я такой же потребитель. Езжу по тем же дорогам, вижу, что выбоины и ямы. К сожалению, это неизбежно, поскольку есть такое понятие, как переход через ноль. И дороги мы не можем в момент их оттаивания отремонтировать полностью.  Пока единственная доступная мера — ямочный ремонт. Сейчас уже до 50 кв. м только в Ижевске мы ежедневно ремонтируем – это и тротуары, и дороги. Да, этого недостаточно. Но темпы наращиваем по мере того, как у нас запускаются асфальтовые заводы», - пояснил Александр Бречалов.

Особое внимание уделяется аварийным дефектам дорог, устранение которых проводится по ночам.

 

 

17:10, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
342
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Александр Бречалов