Проект «Социальный десант — «Союзницы» стартовал в Удмуртии

Сигаево. Удмурти. В селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии прошло первое мероприятие нового республиканского проекта «Социальный десант – «Союзницы». Как сообщила пресс-служба Госсовета региона, проект направлен на поддержку семей участников специальной военной операции, а также на контроль предоставления им необходимых мер социальной помощи. Организаторами выступили женщины-парламентарии и Союз женщин Удмуртии.

Проект предполагает адресное сопровождение и оказание комплексной помощи членам семей участников СВО, организацию оказания социальных услуг, способствующих улучшению психологического, материального и физического состояния членов семей военнослужащих. Также активисты проекта намерены способствовать расширению возможностей участия общественных организаций ветеранов и участников боевых действий в вопросах социализации и реабилитации участников спецоперации и членов их семей.

Также активисты планируют участвовать в разработке дополнительных мер по профориентации и трудоустройства членов семей военнослужащих. Всё это в итоге позволит сформировать в регионе единый институт социального кураторства для оказания оперативной адресной помощи членам семей спецоперации, уверены организатора проекта.

Активисты в ходе встречи с родными военнослужащих из Сарапульского района обсудили вопросы, которые волнуют каждую семью, необходимость того или иного вида поддержки. Выезды актива проекта «Социальный десант – «Союзницы» пройдут в каждом городе и районе, жители которых принимают участие в специальной военной операции. На этой неделе «Союзницы» побывают в Воткинском и Камбарском районах Удмуртии.