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Органы госбезопасности предостерегли жителя Удмуртии от невозврата крупного кредита

11:15, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Органы госбезопасности предостерегли жителя Удмуртии от невозврата крупного кредита
11:15, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#мошенничество
Фото: ИА «Сусанин»
266
0

Мужчина взял займ в размере 1,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии работник кредитно-финансовой организации с государственным участием получил предостережение от органов госбезопасности о недопустимости действий, создающих условий для возбуждения уголовного дело о мошенничестве. Мужчина взял крупный кредит и намеревался не гасить его. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии.

Сотрудники ФСБ получили информацию, что в августе 2022 года мужчина взял в своей организации кредит в размере 1,3 млн рублей, после чего намеревался не выполнять долговые обязательства. После проведённых спецслужбой мероприятий, фигурант вернул средства добровольно и в полном объёме.

В отношении мужчины уголовное дело не возбуждалось из-за отсутствия в его действиях объективной стороны состава преступления.  

11:15, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#мошенничество