Органы госбезопасности предостерегли жителя Удмуртии от невозврата крупного кредита

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии работник кредитно-финансовой организации с государственным участием получил предостережение от органов госбезопасности о недопустимости действий, создающих условий для возбуждения уголовного дело о мошенничестве. Мужчина взял крупный кредит и намеревался не гасить его. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии.

Сотрудники ФСБ получили информацию, что в августе 2022 года мужчина взял в своей организации кредит в размере 1,3 млн рублей, после чего намеревался не выполнять долговые обязательства. После проведённых спецслужбой мероприятий, фигурант вернул средства добровольно и в полном объёме.

В отношении мужчины уголовное дело не возбуждалось из-за отсутствия в его действиях объективной стороны состава преступления.