Пожарные спасли шесть человек из горящего дома в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 7 единиц техники и 23 человека были задействованы в тушении пожара в одном из ижевских многоквартирных домов. Ситуацию усложнило сильное задымление в подъезде, заблокировавшее жителей верхних этажей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщении возгорании в жилом доме поступило на пульт диспетчерской днём 15 ноября. К моменту прибытия пожарных, из окон одной из квартир на втором этаже уже начал валить дым. Жильцы верхних этажей звали на помощь, так как не могли покинуть дом из-за задымлённости подъезда.

«Сформировав звенья газодымозащитной службы, мы приступили к разведке. Обнаруженных в квартирах четверых взрослых и девочку выводили на улицу по лестничному маршу подъезда, мальчика спасали с 5 этажа по пожарной автолестнице. Хозяин пострадавшей от огня квартиры до нашего прибытия пытался тушить загоревшуюся стиральную машину. Пожар был ликвидирован подручными средствами», — рассказал заместитель начальника 4-ой пожарно-спасательной части Ижевска Григорий Булдаков.

Всего было спасено четверо взрослых и два ребёнка. Никто из них не пострадал.