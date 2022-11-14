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Удмуртия получит на развитие дорожной инфраструктуры более 100 млн рублей

09:40, 14 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия получит на развитие дорожной инфраструктуры более 100 млн рублей
09:40, 14 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
648
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин»
648
0

Ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число шести регионов России, которые получат почти 1,6 млрд рублей, которые пойдут на строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

Удмуртская Республика на ремонт в городах и других населённых пунктах получит 100 млн 390 тыс. 400 рублей. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, в следующем году в Удмуртии отремонтируют 118,5 км дорог.

09:40, 14 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
648
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог