Участниками «Большого этнографического диктанта» стали более 41 000 человек из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В начале ноября в Удмуртии в седьмой раз прошла международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, принять участие могли все желающие на подготовленных площадках, а также и онлайн.

В Удмуртии в 2022 году открылось 160 площадок. Большинство из них — в библиотеках и домах культуры, образовательных учреждениях. Всего в Удмуртии на офлайн площадках написали диктант 3 371 человек. Лидерами по количеству участников стали Ижевск, Можгинский, Якшур-Бодьинский, Шарканский и Балезинский районы.

Средний возраст написавших диктант 36 лет, самому старшему из участников — 89 лет, самому младшему — 6 лет. Средняя оценка за диктант по республике — 64 балла. Количество участников онлайн достигло 37 739 человек.

Таким образом, всего написали диктант в Удмуртии 41 110 человек. Напомним, в 2021 году участников акции в республики было существенно меньше — 29 601 человек.

Всего же в акции, изначально «придуманной» в Удмуртии, приняло участие 4 076 070 человек, из которых 103 365 — на офлайн площадках.