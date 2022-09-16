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У дорожного фонда Ижевска появятся новые финансовые источники

08:30, 16 сентября, 2022
Юрий Абашев
У дорожного фонда Ижевска появятся новые финансовые источники
08:30, 16 сентября, 2022
Юрий Абашев
177
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#бюджет
Фото: ИА «Сусанин»
177
0

Полученные средства направляются на ремонт дорожной инфраструктуры.

Ижевск. Удмуртия. Источники формирования дорожного фонда Ижевска изменятся в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации. Этот вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии городской думы по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает пресс-служба столичной администрации.

В настоящий момент дорожный фонд города пополняют за счет акцизов на бензин, доходов от использования дорог, госпошлины за перевозку крупных грузов, доходов от аренды земельных участков и т. д.

В данный перечень будут включены платежи за возмещение вреда из-за перевозок крупных грузов, поступления от штрафов за возмещение ущерба, межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов.

За счёт дорожного фонда будут обновляться дороги, дворы жилых домов, трамвайные пути, пролегающие в уровень с проезжей частью.

08:30, 16 сентября, 2022
Юрий Абашев
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#бюджет