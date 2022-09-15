На въезде в Игру установили киот с иконой Покрова Божией Матери

Игра. Удмуртия. В Игре завершились работы по возведению киота на въезде в город со стороны Ижевска. Об этом сообщает администрация Игринского района.

«На днях закончена установка иконы Покрова Божией Матери в киот на въезде в Игру со стороны Ижевска. Финишные работы по укреплению откосов из листового металла провели Григорий Широбоков и Денис Корепанов», — говорится в сообщении.

Напомним, В Воткинске установили памятный камень на месте расстрела протоиерея Николая Чернышева и его дочери Варвары. Освящение памятника состоялось 28 июля 2022 года.