Количество преступлений, инкриминируемых президенту адвокатской палаты Удмуртии, выросло до пяти

Ижевск. Удмуртия. В уголовное дело в отношении президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова добавлена ещё одна статья статья.Об этом сообщает открытое общество адвокатов на своём канале «Первый отдел» в Telegram.

Задержанному 29 июня 2022 года в Москве по статье о дискредитации вооружённых сил России Дмитрию Талантову всего теперь вменяют пять преступлений. Три эпизода по пункту «д» части 2 статьи 207.3 (распространение фейков по мотивам политической ненависти или вражды) и два эпизода по пункту б части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды лицом с использованием служебного положения). Состав преступлений обнаружен в постах Талантова в соцсети Facebook*.

Адвокат может быть лишён свободы на срок до 15 лет. Напомним, что Дмитрий Талантов отвергает подозрения в свой адрес.

*Запрещённая в России соцсеть.