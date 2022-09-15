В Удмуртии сотрудник УФСИН отправлял заключённых на незаконный лесоповал

Завьялово. Удмуртия. В отношении сотрудника управления ФСИН по Удмуртии возбудили уголовное дело о незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии.

Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года фигурант превысил свои полномочия, организовав незаконную рубку деревьев, используя для этого труд заключённых. Природе Завьяловского лесничества был нанесён ущерб в размере 1,8 млн рублей.

С мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

По информации Управления ФСИН по Удмуртии, лица, причастные к данному преступлению, были установлены при участии отдела собственной безопасности УФСИН России по Удмуртской Республике.