Ижевчанке дали 200 часов обязательных работ за вождение в нетрезвом виде

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 48-летнюю автоледи за управление автомобилем подшофе, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что 2 июля текущего года женщина в районе 4 часов утра ехала по улицам Ижевска за рулём автомобиля «Land Rover», находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Возле одного из домов на улице Карла Маркса автомобиль с нетрезвой женщиной был остановлен. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась. Ранее женщина не раз привлекалась к ответственности за нарушение правил.

Женщина раскаялась в содеянном и полностью признала вину. Суд с учётом смягчающих обстоятельств назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2,5 года.