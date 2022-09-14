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Ижевчанке дали 200 часов обязательных работ за вождение в нетрезвом виде

17:20, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
Ижевчанке дали 200 часов обязательных работ за вождение в нетрезвом виде
17:20, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
253
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пьяный водитель
Фото: ИА «Сусанин»
253
0

Также женщину лишили прав на 2,5 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 48-летнюю автоледи за управление автомобилем подшофе, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что 2 июля текущего года женщина в районе 4 часов утра ехала по улицам Ижевска за рулём автомобиля «Land Rover», находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Возле одного из домов на улице Карла Маркса автомобиль с нетрезвой женщиной был остановлен. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась. Ранее женщина не раз привлекалась к ответственности за нарушение правил.

Женщина раскаялась в содеянном и полностью признала вину. Суд с учётом смягчающих обстоятельств назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2,5 года.

17:20, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
253
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пьяный водитель