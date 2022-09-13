Ижевское предприятие в 2023 году запустит производство медицинского кислорода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылось новое здание углекислотной станции компании «Технические газы». Торжественное мероприятие состоялось 13 сентября 2022 года, на нём присутствовал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Строительство новых цехов началось два года назад. Последний месяц станция работала в тестовом режиме и сейчас полностью готова производить углекислоту. Данное сырьё станция производит из обычного бытового газа.

«В чём уникальность нашего производства. Нам нужен только природный газ, из которого мы получаем электроэнергию. С помощью электричества из воды мы получаем кислород и водород, а из воздуха азот и тот же кислород. Потом производим жидкий кислород и жидкий азот, а из дымовых газов — углекислоту. Т.е. у нас производство, не требующее сырья. Необходим лишь энергоресурс», — рассказал председатель совета директоров компании «Технические газы» Михаил Кондратенко.

В настоящий момент новая станция дала 20 рабочих мест. Инвестиции составили порядка 500 млн рублей, 35% из которых — собственные средства, остальные — привлечённые.

Планируется создание ещё 15 рабочих мест и организация производства медицинского кислорода. Рядом с углекислотной станцией во втором квартале 2023 года появится цех с воздухоразделительной установкой мощностью до 1 тонны в час.

Само здание цеха уже готово. В настоящий момент рабочие готовят монтажную площадку для установки оборудования. Сама установка уже закуплена. В декабре-январе начнётся сборка уже на месте.

В период активной борьбы с пандемией ковида компания «Технические газы» также производила медицинский кислород, но делалось это из закупленного и переработанного технического кислорода.

«2020 и 2021 годы были очень тяжёлыми из-за пандемии ковида. Приведу пример, однажды в один из четвергов мы не были уверены, что в субботу у нас будет необходимое количество медицинского кислорода. Вы нам тогда здорово помогли. Ситуация с кислородом была очень напряжённая», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

С открытием воздухоразделительного цеха это уже будет завод полного цикла по производству промышленных, медицинских и пищевых газов.