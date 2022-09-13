Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска научат составлять свою родословную. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Занятие практико-ориентированного курса по генеалогии «Древо родословия» состоится 14 сентября в 18:00 в Национальной библиотеке Удмуртии.

Обучать горожан будет краевед, коллекционер, основатель частного музея, житель села Гольяны Александр Кузнецов, который изучил свою родословную до десятого колена — до ХVIII века. Мужчина написал ряд книг и научных публикаций по истории края в различных научных изданиях Удмуртии и России.

На мероприятии Александр Кузнецов расскажет, почему он решил изучить свою родословную, подскажет, с чего начать поиск информации, на что стоит обратить внимание, какие могут возникнуть сложности и как с ними справиться. Особое внимание он уделит вопросу, где искать сведения о своих предках, которые были рядовыми гражданами.

Прийти на занятие может каждый желающий, достигший совершеннолетия, и прошедший регистрацию. Чтобы узнать больше информации о мероприятии или задать вопрос, можно позвонить по номеру 65-22-71 и добавить 132 либо написать на почту lov@unatlib.org.ru.