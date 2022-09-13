В Удмуртии задержали убийцу пропавшего в августе мужчины

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии 44-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве пропавшего в августе 2022 года мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Следствием установлено, что 22 августа текущего года обвиняемый приехал к дому своей будущей жертвы и завязал с ним ссору. В ходе перепалки мужчина решил убить своего оппонента. Под надуманным предлогом он попросил потерпевшего доставить его до нужной точки — тот согласился.

Когда автомобиль оказался в безлюдном месте обвиняемый водителю несколько ударов ножом, отчего тот скончался на месте. Мужчина спрятал автомобиль, орудия убийства были им закопаны в лесу.

Силовикам удалось установить личность убийцы, после чего тот был задержан. Тело потерпевшего, его машина и прочие вещдоки были найдены.

Обвиняемый заключён под стражу.