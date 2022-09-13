В Дебёсском районе водитель мопеда погиб после наезда на бортик

Дебёсы. Удмуртия. В результате ДТП на 8 км дороги из Дебёс в Шаркан погиб 26-летний водитель мопеда. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла у деревни Такагурт. 26-летний мужчина без водительских прав управлял мопедом «Phoenix KT50», также он вёз 22-летнего пассажира. Оба были без шлемов. В результате водитель не справился с управлением и наехал на бортовой камень, получив смертельную травму. Пассажир был с повреждениями доставлен в больницу.