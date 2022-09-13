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В Дебёсском районе водитель мопеда погиб после наезда на бортик

12:15, 13 сентября, 2022
Юрий Абашев
В Дебёсском районе водитель мопеда погиб после наезда на бортик
12:15, 13 сентября, 2022
Юрий Абашев
220
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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0

Его пассажир с травмами доставлен в больницу.

Дебёсы. Удмуртия. В результате ДТП на 8 км дороги из Дебёс в Шаркан погиб 26-летний водитель мопеда. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла у деревни Такагурт. 26-летний мужчина без водительских прав управлял мопедом «Phoenix KT50», также он вёз 22-летнего пассажира. Оба были без шлемов. В результате водитель не справился с управлением и наехал на бортовой камень, получив смертельную травму. Пассажир был с повреждениями доставлен в больницу.

12:15, 13 сентября, 2022
Юрий Абашев
220
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей