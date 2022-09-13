Неосторожное обращение с бензином обернулось для молодого ижевчанина ожогами 45% тела

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время уборки на садовом молодой человек 1998 года рождения получил сильнейшие ожоги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Инцидент произошёл в понедельник, 12 сентября в одном из СНТ в Индустриальном районе Ижевска. Мужчина намеревался сжечь в бочке мусор и сухую траву, для чего полил всё бензином. Однако брошенная спичка воспламенила не только горючее, но и его пары. Огонь перекинулся на одежду.

Молодой человек госпитализирован с сильнейшими ожогами 45% тела.