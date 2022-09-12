Двум овчаркам-ветеранам ижевского СИЗО №1 ищут новый дом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут новый дом для двух немецких овчарок, завершивших свою службу в следственном изоляторе №1 (СИЗО). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Собакам Мира и Веста исполнилось по девять лет. Возраст уже не позволяет им в полной мере исполнять свои обязанности. Ветераны стали быстро утомляться. С 2016 года Мира и Веста работали в патрульно-разыскной категории.



Собаки отдаются безвозмездно.

«Процедура списания служебных собак производится в соответствии с законодательством РФ об ответственном обращении с животными. До тех пор, пока ответственные и заботливые хозяева для Миры и Весты не найдутся, собаки продолжат жить в прежних условиях в кинологическом городке, но уже не будут применяться в служебных целях», — пояснили в УФСИН.

Заинтересованных просят обращаться по номеру +7 904 248 23 27 — начальник кинологического отделения отдела охраны Алексей Викторович Васильев.